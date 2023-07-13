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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول بـ تشاد لوقف القتال في السودان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال و التوصل لحل شامل للأزمة في السودان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة دول جوار السودان، أنه تم التوافق بين المشاركين في الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية و التدهور الحاد في الوضع الأمني و الإنساني في السودان.

وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ليس خافيا على أحد من دول جوار السودان خطورة الأزمة الراهنة التي يواجها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن 3 أشهر، والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو لجوء إلى دول الجوار.

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الأزمة السودانية خلفت العديد من الخسائر

وأضاف «السيسي»، أن الأزمة السودانية خلفت العديد من الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد، ويضاف إلى ذلك العقبات التي تواجه الموسم الزراعي مما ترتب عليه نقص حاد في الأغذية.

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه كما أدى الصراع وتداعياته السلبية إلى تدهور المؤسسات الصحية ونقص في الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي كانت له تداعيات كارثية على مجمل الوضع الإنساني.
 

السيسي آلية وزارية تشاد وقف القتال السودان قمة دول جوار السودان

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