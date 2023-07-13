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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انطلاق الجلسة الختامية لقمة دول جوار السودان.. بث مباشر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

في خدمة مميزة نعرض بث مباشر لـ انطلاق الجلسة الختامية لقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس السيسي.

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر قمة دول جوار السودان، الذي تستضيفه مصر؛ لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني.

ويهدف المؤتمر -الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

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