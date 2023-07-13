لهذا السبب.. مطار هامبورج الألماني يلغي رحلاته الجوية

أدت الاحتجاجات المناخية في مطار هامبورج الألماني إلى إلغاء العديد من رحلات السفر الجوية ،في وقت مبكر من اليوم الخميس، في ذروة موسم العطلة الصيفية المزدحم.

وقال متحدث باسم الشرطة الفيدرالية ، إن الرحلات الجوية تم تعليقها في مطار هامبورج في حوالي الساعة 6 صباحًا (04:00 بتوقيت جرينتش) بعد أن دخل تسعة أشخاص غير مصرح لهم إلى منطقة بالقرب من المطار ، وكان ثمانية منهم يلصقون أنفسهم بالأرض، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

على الرغم من استئناف الرحلات الجوية بعد أربع ساعات تقريبًا ، قال المطار إنه تم إلغاء 17 وصولًا و 19 رحلة مغادرة يوم الخميس ولا يمكن استبعاد المزيد من التأخير والإلغاء.

واستؤنفت الحركة الجوية في مطار دوسلدورف بغرب ألمانيا جزئيًا بعد تعطل وتأخير.

وقال متحدث باسم شرطة المنطقة أنه تمكن سبعة أشخاص من الوصول إلى المنطقة الداخلية من المطار ووقفوا على المدرج.' ثلاثة منهم يمكن أن ينفصلوا بسرعة ، وأربعة آخرون على وشك الإزالة.

نشرت جماعة ليتزتي جيل "الجيل الأخير" الاحتجاجية ، التي لطالما ألصق أعضاؤها أنفسهم بالطرق ومطار المطار في ألمانيا في موجة من العصيان المدني ، مقاطع فيديو على تويتر لمتظاهرين جالسين على الأسفلت.