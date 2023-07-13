السيسي: مصر ستسهل نفاذ المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر أراضيها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بادرت باستقبال مئات الأف من الأشقاء السودانيين فور اندلاع الأزمة السودانية، والذين انضموا إلى مايقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ عدة سنوات.

السيسي: الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية، و مستلزمات طبية

وقال السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، إن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية، ومستلزمات طبية للمواطنين السودانين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية.

وأكد أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع جميع الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني، والمحافظة على مكتسبات شعب السودان، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبة.

السيسي: نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر ستعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية.