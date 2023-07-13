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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاهد السودان تؤلم المصريين.. السيسي يوجه رسالة لـ أطراف الأزمة ودول الجوار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يطالب بـ تشكيل آلية اتصال، مع أطراف الأزمة في السودان، ودول الجوار، ووضع خطة للوصول لحل، وأن يكون هناك تواصل مباشر مع أطراف الأزمة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة دول جوار السودان، أنه يوجه كلمة لـ شعب السودان العزيز، قائلا :" أن مشاهد السودان تؤلم المصريين، وتمني الرئيس بحل الأزمة في أسرع وقت، وطالب السودان بالعمل من أجل المصلحة وحل المشكلات".

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برؤساء وقادة دول جوار السودان، قائلًا: « أرحب بكم جميعا في مصر واشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة المهمة التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة، من عمر السودان الشقيق، يدور خلالها هذا البلد الجار العزيزة على قلوبنا بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأضاف ،  أن التداعيات السلبية تؤثر على دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تأثرا بالأزمة، والأكثر فهما ودراية بتعقداتها، مما يتعين معه على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة.

وأكد رئيس الجمهورية: أننا نعمل على اتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة بالتشاور مع اطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية حفاظا على مصالح ومقدرات وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
 

السيسي السودان قمة دول جوار السودان

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