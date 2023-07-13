انتشار الحمى في العراق وتحرك عاجل من الصحة

قدم وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، ثلاث خطط لمواجهة الحمى النزفية وتقليل نسب الوفيات بالبلاد.



واضاف الحسناوي قائلا أن الجهود متواصلة لاحتواء الإصابات، معربا أنه تم مناقشة ثلاثة محاور مهمة خلال الاجتماع، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.



وأوضح الوزير أن أحد المحور يتعلق بالدعم المادي، حيث خصص مجلس الوزراء العراقي مبلغا مقداره 3 مليارات دينار لدعم اللجنة.





وتابع الوزير: "المحور الثالث يتضمن استخدام نوع آخر من المبيدات لمساعدة وزارة الزراعة في احتواء إصابات المواشي، والتركيز على التوعية والإعلام، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التفصيلية المتعلقة بعمل اللجنة".



وشدد الحسناوي على أن الوقاية هي العامل الأساسي لاحتواء أي مرض معد، وأنه يجب البدء بتطبيق الإجراءات الوقائية في المنازل، مثل استخدام مواد العدد الشخصية وغسل الأدوات المستخدمة في تقطيع اللحوم.