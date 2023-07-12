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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الفساد يصل وزارة الداخلية وتحرك عاجل لهيئة النزاهة

العراق - علم
العراق - علم

أعلنت هيئة مكافحة الفساد العراقية " النزاهة" الاطاحة بضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية العراقية يشغل منصب مدير إحدى دوائر الوزارة في نينوى متلبساً بالرشوة.

وفي سياق اخر؛  أكد وزير الداخلية العراقي ، عبد الأمير الشمري، لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أن العمل جار لتحديث الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية،  أن رشيد "استقبل اليوم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وأكد له أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان ومهمتان لتنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات وتشجيع فرص الاستثمار في البلاد، مشددا على ضرورة إيلاء حقوق المواطنين الاهتمام الكامل".

وأشار إلى أن "العمل مستمر بشأن قضية السجناء والموقوفين وإطلاق سراحهم بعد انتهاء محكومياتهم وفقا للقانون، مؤكدا أن العمل جار على تقديم عدة مشاريع للقوانين من ضمنها مشروع قانون مكافحة المخدرات"، مشيداً "بالنشاطات والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات لتعزيز الجهد الأمني والحد من الجريمة وبما يؤمن حماية المواطنين وحقوقهم".

بدوره، أكد الوزير، أن "الوزارة تعمل على تأمين الحدود خاصة في المحافظات الجنوبية، ومنع تهريب المخدرات إلى داخل البلاد، مشيرا إلى أن العمل جار لتحديث الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتشغيل منظومة الفيزا الإلكترونية، كما أكملنا أعداد وتهيئة (5) مصحات قسرية في عدد من المحافظات. 

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