غرق 4 أشخاص في نهر الزاب بكردستان العراق

أعلنت السلطات في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، مصرع طفل غرقا في نهر الزاب الأعلى، وذلك بعد أيام من حادث آخر لقي فيه فتاتين مصرعهما في ذات النهر.

وبحسب وسائل إعلام فقد كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، أنه تم انتشال جثة طفل عمره 12 سنة من النهر الذي يعتبر أحد روافد نهر دجلة، مضيفة أنه من سكان قضاء خبات، بحسب موقع "شفق نيوز" المحلي.

كما عثرت السلطات المختصة على جثة فتاة كانت قد غرقت مع أختها وجدها قبل يومين في النهر.

وأشار بيان لمديرية الدفاع المدني في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، إلى أن الجثة تعود لفتاة تبلغ من العمر 16 سنة.

وتواصل السلطات جهود البحث من أجل العثور على جثة الرجل والفتاة الأخري.