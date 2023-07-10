لأول مرة منذ سنوات.. تعاون ثنائي بين العراق والكويت

التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، بسفير الكويت لدى بلاده، طارق عبد الله الفرج، وبحثا خلال اللقاء التحضير لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة.

وناقش الجانبان تحضيرات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة لدول الجوار والمنطقة، المقرر انعقاده قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وشددا على أهمية استمرار عقد هذه المؤتمرات واللقاءات المشتركة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز أمن المنطقة.

و بحث الجانبان "تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وناقشا الزيارة القادمة لوزير الخارجية الكويتي إلى العراق، وكذلك مخرجات الاجتماعات الفنية الأخيرة للجنة العراقية - الكويتية المشتركة، التي عقدت أعمالها موخرا، لمناقشة مذكرة التفاهم الخاصة بالحقول النفطية المشتركة بين البلدين".