العراق: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من عام

قال أثير الغريري وزير التجارة العراقي، إن الوزارة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من القمح بلغ 5 ملايين طن وهو ما يكفي لأكثر من عام.

وأضاف الغريري في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن الوزارة غادرت الفترة الحرجة التي كانت تمتلك فيها خزينًا استراتيجيًا يكفي لشهر واحد فقط.

وكان الوزير قد صرح الشهر الماضي بأن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم إذ تجاوز المعروض التوقعات، مشددًا على أن الوزارة لديها مخزوناً يكفي لـ4 أشهر من المواد الغذائية.

وتابع الوزير العراقي: "لا يوجد أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في الأسواق..إذ أن الوزارة عالجت ذلك وتتابع الأسعار بشكل دقيق".

وقال إن "الوزارة لديها إجراءات سيلمسها المواطن في ما يخص البطاقة التموينية وفتح منافذ التسويق وتوزيع السلع والمواد الغذائية بانتظام ومواعيد مدروسة وسيكون هناك مراكز تسويقية أكبر وأحدث في عموم البلاد".