إيران تعرض مساعدة العراق في تشخيص الأمراض

أعرب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين الله، يوم السبت، عن استعداد بلاده في مساعدة العراق بمجال الصحي، وقال إن إيران لديها خبرة جيدة في تشخيص الأمراض وتحديد علاج لها.

وبحسب وسائل إعلام، قال بهرام عين اللهي، خلال اللقاء مع وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي بمقر وزارة الصحة اليوم، إن "هناك تعاونا جيدا بين إيران والعراق في مجال الأدوية والمعدات الطبية، ويجب التسريع في تفعيل اتفاقيات التعاون في هذا المجال حتى نتمكن من النجاح في تحسين الخدمات لشعبي هذين البلدين".

وأضاف أنه "يوجد الآن 15000 مركز صحي في بلدنا، ولدينا 67 جامعة، و 270 ألف طالب، حيث ان قدرات إيران الصحية والطبية مقبولة على المستوى الإقليمي في العالم، ويمكنها تبادل المعرفة و نقل خبراتها في مجال العلوم الطبية الحديثة ومساعدة العراق وحتى الدول الاخرى".

كما أشار وزير الصحة الإيراني، إلى أن "لدى إيران خبرة جيدة في مجال تنفيذ المشاريع الصحية المشتركة وتحديد المرضى وعلاجهم وبناء المستشفيات وتبادل الأساتذة والطلاب ويمكنها مساعدة العراق في هذه المجالات".

وأردف بالقول إن "هناك تجربة جيدة للتعاون بين إيران والعراق في مجال الشؤون الصحية خلال زيارة الأربعين، ويمكن لجمعية الهلال الأحمر في بلادنا أن تقدم خدمات قيمة لهذا البلد".

وتابع عين اللهي بالقول "اليوم العلاقات بين إيران والعراق نوعية ومختلفة عن الدول الأخرى، ولشعبهما شعور كبير بالصداقة والتقارب، ونحن نشهد هذا التقارب بين البلدين".

ونوه إلى توجيهات الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون الصحي بين إيران والعراق وإبرام مذكرة تفاهم في هذا الصدد، قائلا: "يجب تشكيل التعاون الصحي بين إيران والعراق وتفعيله بشكل أسرع".

وكان وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي قد وصل أمس الجمعة إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية و بحث مع نظيره الإيراني بهرام عين اللهي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي.