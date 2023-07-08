عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعرض مساعدة العراق في تشخيص الأمراض

صدى البلد

أعرب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين الله، يوم السبت، عن استعداد بلاده في مساعدة العراق بمجال الصحي، وقال إن إيران لديها خبرة جيدة في تشخيص الأمراض وتحديد علاج لها.

وبحسب وسائل إعلام، قال بهرام عين اللهي، خلال اللقاء مع وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي بمقر وزارة الصحة اليوم، إن "هناك تعاونا جيدا بين إيران والعراق في مجال الأدوية والمعدات الطبية، ويجب التسريع في تفعيل اتفاقيات التعاون في هذا المجال حتى نتمكن من النجاح في تحسين الخدمات لشعبي هذين البلدين".

وأضاف أنه "يوجد الآن 15000 مركز صحي في بلدنا، ولدينا 67 جامعة، و 270 ألف طالب، حيث ان قدرات إيران الصحية والطبية مقبولة على المستوى الإقليمي في العالم، ويمكنها تبادل المعرفة و نقل خبراتها في مجال العلوم الطبية الحديثة ومساعدة العراق وحتى الدول الاخرى".

كما أشار وزير الصحة الإيراني، إلى أن "لدى إيران خبرة جيدة في مجال تنفيذ المشاريع الصحية المشتركة وتحديد المرضى وعلاجهم وبناء المستشفيات وتبادل الأساتذة والطلاب ويمكنها مساعدة العراق في هذه المجالات".

وأردف بالقول إن "هناك تجربة جيدة للتعاون بين إيران والعراق في مجال الشؤون الصحية خلال زيارة الأربعين، ويمكن لجمعية الهلال الأحمر في بلادنا أن تقدم خدمات قيمة لهذا البلد".

وتابع عين اللهي بالقول "اليوم العلاقات بين إيران والعراق نوعية ومختلفة عن الدول الأخرى، ولشعبهما شعور كبير بالصداقة والتقارب، ونحن نشهد هذا التقارب بين البلدين".

ونوه إلى توجيهات الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون الصحي بين إيران والعراق وإبرام مذكرة تفاهم في هذا الصدد، قائلا: "يجب تشكيل التعاون الصحي بين إيران والعراق وتفعيله بشكل أسرع".

وكان وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي قد وصل أمس الجمعة إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية و بحث مع نظيره الإيراني بهرام عين اللهي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي.

ملفات الطاقة والغاز وترسيم الحدود على طاولة وزيري خارجية العراق وإيران

بمساعدة إسبانيا..العراق تحاول رفع الحظرعن خطوطها الجوية

وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين الله وزير الصحة العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

تشيبع جنازة أب وأبناءه الصغار ببني سويف بعد وفاتهم في حادث سير

الحكم في طعن الحكومة على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. اليوم

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. دولة عربية تستهلك 250 ألف برميل نفط يوميا

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

عمال نادي الزمالك يساندون مرتضى منصور قبل جلسة طعن الحكومة على عزله| شاهد

انخفاض أسعار الدولار اليوم السبت بدولة عربية

بعد تحذيرات الأرصاد|4 نصائح مهمة عشان تحمي نفسك من أشعة الشمس

شاهد..الرئيس الأوكراني يتحدى موسكو بزيارته هذه الجزيرة

إيران: مستعدون لاستئناف المفاوضات النووية في أقرب فرصة

الزمالك يستهدف صفقة هجومية مفاجئة من بيراميدز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب الخلاف بين الدكتور جمال شعبان وهبة قطب| تعرف عليه

تقبيل الأصابع والرقص على الكوب.. أغرب عادات العروس في حفلات الزفاف حول العالم

ببدلة رقص.. شاهد عروس تصدم الجميع بتصرف غريب على أغنية لأم كلثوم

طبيب يفجر مفاجأة عن مخاطر تخسيس الوزن بنوع أدوية منتشر بالأسواق| كارثة

فيديو

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ