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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملفات الطاقة والغاز وترسيم الحدود على طاولة وزيري خارجية العراق وإيران

العراق وإيران
العراق وإيران

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ، وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، مع نظيره الإيرانيّ أمير حسين عبد اللهيان، اليوم الخميس، مسألة مستحقات الغاز الإيرانيّ واستمرار توفيره لتجنب حدوث عجز في تجهيز الطاقة الكهربائيَّة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها إن حسين "التقى اليوم، وزير خارجيَّة الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة أمير حسين عبداللهيان، على هامش مُشاركته في الاجتماع الوزاريّ لدول حركة عدم الانحياز، الذي يُعقد في باكو للفترة من 5-6 يوليو  2023، حيث ناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الاستراتيجيّ بين البلدين تجاه القضايا الإقليميَّة والدوليَّة".


ومن جانبه شدد وزير الخارجية العراقي على أن استقرار العلاقات في المنطقة يصب في مصلحة البلدين وكذلك المنطقة، مُشيراً إلى الالتزام الأمنيّ الذي تم توقيعه مؤخراً بين الجانبين ودخوله حيز التنفيذ".

كما تطرق الجانبان، وفق البيان، إلى مسألة مستحقات الغاز الإيرانيّ واستمرار توفيره لتجنب حدوث عجز في تجهيز الطاقة الكهربائيَّة، لاسيما في فصل الصيف وسيتم العمل على تجاوز العقبات التي تحول دون ذلك.

كما تم التطرق إلى مسألة شط العرب وترسيم الحدود والعمل مستمر من قبل الفرق الفنيَّة بين الجانبين".

من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة الإيرانيّ، وفق البيان، عن أنَّ "العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، وأنَّ الملفات المتعددة بين الجانبين تسير بوضع جيد، مُقدماً شكره على دور العراق وحكومته ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين في تطبيع العلاقات بين الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والمملكة العربيَّة السعوديّة".
 

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