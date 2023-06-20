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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادث مروع| العراق تنقل جثامين مواطنيها من إيران

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، إرسالها وفداً قنصلياً إلى مدينة نيشابور الإيرانية لتسهيل نقل ضحايا عراقيين إلى أرض الوطن بعد تعرضهم إلى حادث سير مروع.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، في بيان ، إن القنصليَّة العامّة لجُمْهُوريَّة العراق في مشهد تتابع باهتمام بالغ حادث السير الذي تعرض له السائحين العراقيين فجر الأحد الماضي غرب مدينة نيشابور، الذي أدى إلى وفاة ثلاثة اشخاص وإصابة (17) آخرين.

ووفقا للبيان فإن القنصلية أرسلت وفدًا قنصلياً إلى منطقة الحادث، لمتابعة إصدار شهادات الوفاة للمتوفين وتسهيل إجراءات نقلهم إلى العراق.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية قد أفادت، أول أمس الأحد، بمصرع 4 عراقيين وجرح 19 آخرين، في حادث سير أدى إلى تحطم حافلتهم في شمال شرقي ايران.

ونقلت الوكالة عن نائب مدير مركز دائرة الحوادث في مدينة نيشابور الإيرانية حميد حسيني قوله، إن "4 أشخاص قتلوا وأصيب 19، إثر تحطم حافلة ركاب صباح الأحد على طريق نيشابور إلى سبزوار في محافظة خراسان، تقل سياحا من العراق".

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