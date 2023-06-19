محادثات بين أنقرة وبغداد حول استئناف تصدير النفط من شمال العراق

قال مسئولون في قطاع النفط لرويترز، اليوم الإثنين، إن وفدًا تقنيًا في مجال الطاقة من تركيا، التقى مسؤولين عراقيين في قطاع النفط ببغداد.

وذلك لمناقشة استئناف صادرات النفط من شمال العراق، بعدما أوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يوميًا من شمال العراق، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس الماضي ، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

وفي سياق آخر ،بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وبحسب وكالة شفق نيوز، فإن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد مقدار، مليار و 50 مليونا و728 الفا و 266 دولارا، بمعدل يومي بلغ 210 ملايين و 145 ألفا و653 دولارا منخفضا بنسبة 0.33% عما سجل الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ بمعدل يومي 210 ملايين و 840 ألفا و300 دولار .