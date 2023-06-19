رفع المبادلات التجارية بين تركيا والجزائر إلى 10 مليارات دولار قريبًا

صرحت سفيرة جمهورية تركيا لدى الجزائر، أوزديمير قوكتاش، اليوم الإثنين، أن بلادها تسعي إلى رفع المبادلات التجارية مع الجزائر إلى 10 مليار دولار خلال زيارة وداع لرئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، إثر انتهاء مهامها ببلادنا.



وأوضح بيان المجلس, وفق ما نشرته صحيفة النهار الجزائرية, أن رئيس ابراهيم بوغالي، قدم تهانيه الخالصة للشعب التركي إثر نجاح الانتخابات الرئاسية. وإعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة. متمنيا لشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



وأشاد بوغالي بمستوى علاقات الصداقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وعبر عن أمله في ترقية العمل المشترك بما يحقق تطلع البلدين نحو مزيد من التعاون في إطار شراكة مثمرة ومتميزة.

ومن جهتها، عبرت السفيرة التركية عن امتنانها لنواب المجلس الشعبي الوطني نظير هبّتهم التضامنية الواسعة مع تركيا إثر الزلزال المدمّر الذي ألّم بها واعتبرت ذلك واجبا تمليه العلاقات التاريخية والروابط العميقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين.



وفي جانب آخر، أكدت غوكتاش أن تركيا تسعى إلى تعزيز استثماراتها بالجزائر، موضحة أنها تستهدف الانتقال بالمبادلات التجارية بين البلدين من 5 مليارات دولار إلى سقف 10 مليارات دولار، ودعت، في هذا الخصوص، الى العمل من أجل إبرام اتفاقية للتبادل الحر تفضي التي شراكة مربحة للطرفين.



وعلى الصعيد البرلماني، أكدت السفيرة ضرورة تفعيل دور مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين لاسيما على ضوء مخرجات زيارة الدولة التي أداها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، إلى تركيا والتي تكللت بتوقيع اتفاقيات في العديد من المجالات.