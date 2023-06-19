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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تحذف عبارة منسوبة لـ صدام حسين وتحظر تداولها

صدى البلد

وجهت الحكومة العراقية، الوزارات والمحافظات ومؤسسات الدولة كافة إلى تجنب استخدام عبارة لصدام حسين كانت تكتب كـ "مانشيت" في جريدة "البعث الرياضي"، محذرة من الترويج لشعارات حزب البعث المحظور في البلاد.    

وكانت وسائل إعلام عراقية، قد رصدت  تعميماً رسمياً صادراً عن وزارة التربية العراقية وموجهاً لمديريات التربية في المحافظات كافة،  استخدمت فيه مقولة لرئيس النظام السابق صدام حسين حمل عنوان "الرياضة تجدد حيوية الفرد مثلما القراءة تجدد فكره".

واليوم الاثنين، ، نشرت وسائل إعلام وثيقة رسمية موقعة من نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، موجهة الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات حملت عنوان "استخدام شعارات النظام البائد".

وقال حسين، إن جهاز الأمن الوطني العراقي رصد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كتابا صادرا عن أحد المؤسسات الحكومية الرسمية يتضمن مقولة تعود للنظام البائد، وكانت في حينها تتصدر الصفحة الأولى في جريدة البعث الرياضي.

واكد، على إعادة تدقيق الشعارات والعبارات التي تتضمنها المذكرات الداخلية والكتب الخارجية الصادرة، لتجنب إعادة نشرها، عاداً استخدام شعارات تعود للنظام البائد وتداولها في الكتب الرسمية ترويجاً اعلامياً لحزب البعث المحظور.

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