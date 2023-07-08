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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تبيع مليار دولار خلال 4 أيام

صدى البلد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي ، خلال الأسبوع الماضي نحو مليار دولار.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة أربعة ايام التي فتح بها المزاد نتيجة عطلة الأضحى مقدار، 918 مليونا، و204 آلاف، و247 دولارا، بمعدل يومي بلغ 229 مليونا، و551 الفا، و 61 دولارا، منخفضا بنسبة 5% عما سجل الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل يومي 241 مليونا، و745 الفا، و450 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الأربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 232 مليونا و 602 الف و 675 دولارا، فيما بلغت المبيعات ليوم الاثنين 226 مليونا و912 الفا و662 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي 820 مليونا و164 الفا و247 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 88% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 98 مليونا و40 ألف دولار.

 المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

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