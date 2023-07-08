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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انخفاض أسعار الدولار اليوم السبت بدولة عربية

صدى البلد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 14755 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 14885 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 14650 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية، إلا أن بعض مكاتب الصيرفة تداولت الاسعار فيها على انخفاض ايضا حيث بلغ سعر البيع 14760 دينار، وسعر الشراء 14730 دينار مقابل 100 دولار.

الدولار الأمريكى الدينار العراقي أسعار صرف العراق

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