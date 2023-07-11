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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يبحث عن بدائل للغاز الإيراني

صدى البلد

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اجتماع طارئ عقد اليوم الاثنين، بإيجاد البدائل لمواجهة انقطاع الغاز الايراني.

ذكر ذلك بيان لمكتب رئيس الوزراء نشرته  وكالة شفق نيوز؛ مشير إلى أن اجتماعات السوداني لمتابعة واقع إنتاج الطاقة الكهربائية، ووضع الحلول للأزمة الطارئة في إمدادات الشبكة الوطنية، حيث ترأس مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ الكوادر المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط، وعدداً من المستشارين.

وأضاف البيان؛ أن الاجتماع شهد مراجعة الإجراءات المتخذة لإيجاد الحلول البديلة والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع الغاز الإيراني المستورد. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية شخّصت، منذ استلامها المسؤولية، الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء، وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات؛ الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة، حيث تمثلت الحلول الآنية بإكمال مشاريع الصيانة واستكمال المحطّات وتفعيل منظومات التبريد، وتنفيذ مشاريع فكّ الاختناقات المتعلقة بتوزيع الطاقة الكهربائية.

 

رئيس مجلس الوزراء العراقي لعراق السوداني محمد شياع الغاز الإيراني

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