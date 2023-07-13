لتعويض غياب حجازي.. اتحاد جدة يستهدف ضم فيرجيل فان دايك

أكد تقرير صحفي، أن نادي اتحاد جدة السعودي، يستهدف التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، لتعويض غياب الدولي المصري أحمد حجازي.

وذكرت صحيفة اتحاد جدة، أن اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع قلب دفاع بديلا للمصري أحمد حجازي، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في آخر مباريات الموسم الماضي، إذ حدد بعض الأسماء مثل فان دايك والمغربي رومان سايس لاعب بشكتاش التركي.

وأضافت أن اتحاد جدة يخطط أيضا لضم لاعب جناح وصانع ألعاب، وتردد دخوله في مفاوضات لضم البرازيلي كلاودينيو لاعب زينيت الروسي، حيث يتنافس عليه مع النصر.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن التعاقدات الاتحادية القادمة ستكون محلية، وقد بدأها بالفعل بضم اللاعب سلطان الفرحان من نادي الرائد، ويفاوض حاليًا لاعب الاتفاق علي هزازي.

يذكر أن اتحاد جدة أبرم صفتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، بعد انتهاء عقودهما مع ريال مدريد وتشيلسي.

وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد غياب دام 14 عاما.