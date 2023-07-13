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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الرئاسة: لقاء الرئيس وأبي أحمد شهد تعهدات بعدم الإضرار بمصالح مصر

صدى البلد

كشف المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كواليس لقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء أثيوبيا، قائلا:"لقاء الرئيس مع أبي أحمد تم بأجواء إيجابية وتعهدات بعدم الأضرار بمصالح مصر.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية بقناة تن ، :"لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، شهد أجواء إيجابية خلال استئناف المناقشات بينهما. 

وأكد أنه هناك رغبة من الجانب الإثيوبي أن تمثل سياسة مصر وتوجهها الثابت من أجل تحقيق ازدهار الشعبين والأمن والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن إثيوبيا تعهدت أن ملء السد خلال العام المائي الحالي لن يلحق أضرارًا بمصر والسودان ويوفي الاحتياجات المائية للبلدين ونتطلع أن ينعكس ذلك على المفاوضات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ر الاحتياجات المائية الأمن والسلام الجانب الاثيوبى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي

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