عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش خايف منهم | تصريح ناري لـ حارس الزمالك قبل مباراة الأهلي

صدى البلد

قال محمد صبحى حارس مرمى الزمالك إنه جاهز للذود عن العرين الأبيض فى القمة 126.

مشيرا إلى أنه خاض العديد من المواجهات الصعبة مع الزمالك ومنتخب مصر من قبل ولا يخشى مهاجمى الأهلى.

ويرفض محمد صبحى حارس مرمى الزمالك  التنازل عن الفرصة التى حصل عليها فى الزمالك وسيواصل القتال من أجل إثبات أحقيته بذلك وأن ثقته كبيرة فى زملائه لاعبى خط الدفاع وقدرتهم على الخروج بالشباك البيضاء نظيفة مع قيام المهاجمين بهز الشباك الحمراء .

خطة أوسوريو لعبور الأهلى 

وضع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك خطة عبور القمة 126 عندما يلتقى الأهلى مساء  اليوم الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 للدورى.

ويسعى أسوريو لتقديم أوراق إعتماده بقوة مع الجماهير البيضاء بتحقيق فوز على الغريم التقليدى الأهلى فى أول لقاء تحت قيادته الفنية بعدما حال انسحاب الزمالك من السوبر المصرى الماضى من صدام مبكر بينه وبين السويسرى كولر المدير الفنى للأهلى بالإمارات ..

وطالب خوان كارلوس أوسوريو تسجيهلات لمواجهة الاهلى  للتعرف على نقاط القوة ومفاتيح اللعب فى  الفريق الأحمر، فى المباراة التى ستكون بمثابة الاختبار الاول للمدرب الكولومبى مع الفريق الابيض 

ويعول أوسوريو على حصد الفوز على الأهلي باعتبار ان المباراة ستكون بمثابة  بطولة خاصة ، فضلا عن  زيادة أسهمهمع جماهير  القلعة البيضاء التى باتت تتغنى بأسمه فى المدرجات وعلى منصات التواصل الأجتماعى، خاصى بعد التطور الفنى والبدنى للفريق ككل تحت قيادته، حيث نجح فى تحقيق  سلسلة انتصارات متتالية، حيث نجح في الفوز خلال آخر 5 مباريات على كل من (طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، فاركو، غزل المحلة والمقاولون العرب)

وحرص أوسوريو على توجيه مجموعة من الرسائل إلى لاعبيه تصدرها التحذير من الثقة الزائدة بسبب النتائج الإيجابية والكبيرة في الجولات الأخيرة له وشدد على صعوبة لقاء المارد الأحمر.

وحذر أوسوريو لاعبيه في نفس الوقت من إثارة أية مشكلات على غرار واقعة إبراهيما نداي لاعب الوسط الهجومي مع شوقي غريب مدرب المقاولون العرب ولوح المدرب الكولومبي بورقة توقيع عقوبات مالية على أي لاعب يثير أزمة حفاظا على صورة الفريق الرائعة في الفترة المقبلة بشكل عام.

وشهدت الايام الماضية قيام  عبدالواحد السيد مدير الكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات أبرزها مع اللاعبين الكبار محمود عبدالرزاق "شيكابالا"قائد الفريق واحمد فتوح وزيزو  سعيا وراء تحفيزهم على ضرورة فتح صفحة جديدة مع الفريق ولم الشمل بين اللاعبين القدامى والجدد والتعاهد على الظهور بشكل مختلف وتحقيق لقب السوبر، بعد خسارة أكثر من بطولة من بداية الموسم الحالى .

محمد صبحي الزمالك الأهلى القمة 126 أسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يهدد 25 مليون شخص.. زلزال مدمر وتسونامي هائل على أعتاب تركيا

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

ترشيحاتنا

نهاية الأخضر.. أكبر وكالة تصنيف ائتماني تفجر مفاجأة مدوية بشأن مصير الدولار

الدرجات حلوة.. وزير التعليم يتفقد مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن في قمة الدوري

كهربا يقود الهجوم |إبراهيم فايق ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك

مصر رمانة ميزان المنطقة| القاهرة تقود دول الجوار نحو حل النزاع السوداني.. تدخل عاجل لعودة الاستقرار إلى الخرطوم

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 | نسبة النجاح في العربي تتجاوز 90%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ