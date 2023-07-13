عدم الإضرار بمصالح مصر والسودان.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل لقاء الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد، قائلا "أن الرئيس السيسي لم يتراجع عن موقفه أويستسلم في قضية سد النهضة، ومصر تخطط للأمام ولديها رؤية استراتيجية ولن تتناوزل عن حقوها وتستطيع استخدام اساليب تكتيكية لخدمة أهدافها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، انه كان هناك حديث هام بين الرئيس السيسي وأبي أحمد، وتم التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية بما يتوافق مع تحقيق المصالح المشتركة بما يسهم بشكل فعال لتحقيق الإستقرار والسلام.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الزعيمان اتفقا على ضرورة تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة واتفقوا على عدد من النقاط وهي أنه يبدأوا مفاوضات عاجلة للانتهاء بين مصر وأثيوبيا والسودان للاتفاق على قواعد الملئ والتشغيل لسد النهضة واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منها خلال 4 أشهر.

لا يعمل على أي ضرر لمصر والسودان

وأشار مصطفى بكري إلى أنه خلال فترة المفاوضات اوضحت اثيوبا التزامها بملئ سد النهضة خلال العام 2023/ 2024 بما لا يعمل على أي ضرر لمصر والسودان.