روح رياضية.. صبحي وعواد يتوجهان لتحية الشناوي وحراس الأهلي| فيديو

توجه محمد صبحي وحراس مرمي الزمالك إلى دكة بدلاء النادي الأهلي لتحية اللاعبين والشناوي وحراس مرمي الأهلي قبل انطلاق مباراة القمة علي ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الدوري المصري .

وتعد اللقطة التي رصدتها عدسات صدي البلد تعبير عن الروح الرياضة بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة المرتقبة.

أهداف الشوط الأول لـ الأهلي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بتقدم المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، عن طريق حسين الشحات هدفين وعلي معلول هدف.

وتمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

توغل حسين الشحات بين خطوط دفاع الزمالك في الدقيقة 36 من عمر المباراة وسجل كرة من خارج منطقة الجزاء أسكنها الشباك واحتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفه الثاني في مرمى الأبيض.

توجه علي معلول بالكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة بقدمه اليسرى لم يتمكن محمد صبحي أن يصنع أمامها شيء وسكنت الشباك في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

ويضم التشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وضم التشكيل الأهلي كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه علي معلول، ياسر إبرهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد فخر وحسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو