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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحمد جلال.. قصة شاب ترك السياحة لعمل مزرعة مانجو ناعومي بطور سيناء

احمد جلال في مزرعة
احمد جلال في مزرعة المانجو

بعد سنوات طويلة قضاها في العمل بمجال السياحة بشرم الشيخ  تغيرت حياته بعد أزمة سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر ٢٠١٥ تأثرت السياحة بشكل كبير بشرم الشيخ فاتجه لزراعة المانجو الناعومي بطور سيناء .
 

أحمد جلال  خريج كلية تربية رياضية كان يعمل في السياحة بشرم الشيخ في مجال النوادي الصحية والتدريب الرياضي .
 

يقول أحمد جلال إنه عندما تأثرت السياحة بسبب سقوط الطائرة الروسية بدا الكثير يبحث عن مصدر رزق اخر وكان اختيارنا انا وصديقي احمد خلف مزرعة بطور سيناء لزراعة المانجو الناعومي التي كانت تزرع لأول مرة في طور سيناء وكانت زراعة ناجحة واعطت محصول متميز يحصل للتصدير.


وأضاف جلال أن المانجو بالمزرعة تسوق أيضا بشرم الشيخ ويقبل عليها السياح لان لها مذاق خاص وتشبه الايس كريم الطبيعي.


وأوضح جلال، أن مزرعة المانجو أصبحت كل حياته وياتي يوميا لها من شرم الشيخ مشيرا إلي إنه ترك السياحة للتفرغ للزراعة  مشيرا إلي يمكن ان تحول طور سيناء لمنطقة سياحة زراعية ويحضر إليها السياح من شرم الشيخ للاستمتاع بالزراعة الطبيعية بطور سيناء.

 

مزرعة المانجو

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IMG_٢٠٢٣٠٧٠٨_١٧٤٠٣٩
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IMG_٢٠٢٣٠٧٠٨_١٧٢٩١٣
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٨_١٧٤٠١٥
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٨_١٧٤٠١٥
ترك السياحة مزرعة مانجو شرم الشيخ طور سيناء

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