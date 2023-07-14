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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلول: الدرع عاد لبيته.. والفوز على الزمالك خطوة مهمة لمواصلة الانتصارات

صدى البلد

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز ‏جاء بعد جهود كبيرة بذلها لاعبو الفريق والجهاز الفني على مدار الموسم، وإن الفوز على الزمالك خطوة مهمة لمواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم دون خسارة.‏

وأضاف معلول: «أهنئ جماهير الأهلي على الفوز بلقب الدوري الممتاز وعودة الدرع من جديد ‏إلى بيته، مما لاشك فيه أن لاعبي الأهلي كانوا على درجة عالية من التركيز من بداية مباراة ‏الديربي لمواصلة النتائج المميزة التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي».

وشدد الظهير الأيسر للفريق على أن الفوز على الزمالك يعزز صدارة الفريق للدوري ويساعد ‏في إنهاء الموسم دون خسارة، وهو ما يبحث عنه الأهلي خلال المباريات المتبقية للمسابقة. ‏

واختتم علي معلول تصريحاته بالتأكيد أن الحديث عن جماهير الأهلي لا يتوقف، فهم دائمًا السند واللاعب رقم واحد، متمنيًا أن يكون جميع اللاعبين عند حسن ظنهم.‏

وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل سلسلة انتصاراته في ‏مسابقة ‏الدوري، والذي توج به بشكل رسمي قبل مباراة اليوم.‏ وسجل حسين الشحات الهدفين الأول والثاني، قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثالث ‏وسجل ‏محمد شريف الهدف الرابع.

 

علي معلول النادي الأهلي الزمالك جماهير الأهلي وعودة الدرع

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