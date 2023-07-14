قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب بالقاهرة يحصل على تجديد لشهادة الأيزو

حصل قطاع التخطيط، بشركة مياه الشرب بالقاهرة، على تجديد لشهادة الأيزو، بعد اجتياز جميع المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة الأيزو، وذلك استمرارا لجهود شركة مياه الشرب بالقاهرة، في الارتقاء بجميع قطاعات الشركة، للحصول على اعتمادات الجودة في مجالات العمل المختلفة.



صرح بذلك المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، مؤكداً أن تجديد شهادة الأيزو لقطاع التخطيط بالشركة، يُعد تتويجاً لمجهودات المهندسين والفنيين القائمين على إدارة منظومة التخطيط بالشركة، والذين يعملون على إعداد وتجهيز خطة الشركة على المدى القريب والبعيد لجميع القطاعات، بجانب متابعة تنفيذ الخطط، ومنافشة ودراسة الموضوعات التى ترد من جهات خارجية وذات صلة بالشركة.





للمرة الثانية ..مياه الشرب بالقاهرة تحصل علي الأيزو

من الجدير بالذكر أن قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب بالقاهرة، قد حصل على شهادة الأيزو للمرة الأولى في عام 2019، وجُددت في عامي 2022 و2023 على التوالي.





