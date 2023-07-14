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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة المصرية الإثيوبية لتجاوز الجمود في مفاوضات سد النهضة

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ترحيب البرلمان العربي بمخرجات القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، لتجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

 

وأعرب العسومي، عن أمله في أن يسهم هذا التوافق في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يحفظ الحقوق المائية لكل من مصر والسودان.

وجدد العسومي الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم الحقوق المائية لكل من مصر والسودان في مياه النيل، مشيدا بإدارة الدولة المصرية لهذا الملف من خلال النهج الحكيم والدبلوماسية الرصينة التي يتبعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
 

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