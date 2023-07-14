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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. مولدوفا تعلن استقالة 3 وزراء من الحكومة

رئيس وزراء مولدوفا
رئيس وزراء مولدوفا دورين ريتشان

أعلن رئيس وزراء مولدوفا دورين ريتشان ،اليوم الجمعة، استقالة 3 وزراء من الحكومة على خلفية فضيحة إطلاق النار في مطار كيشيناو.

 

وأوضح ريتشان أن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم وزيرة الداخلية المولدوفية، آنا ريفينكو، ووزير التعليم، أناتولي توبالي، ووزيرة البنية التحتية، ليليا دابيجا، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.


وأعلن رئيس وزراء مولدوفا في أواخر الشهر الماضي، أن مواطنا من طاجيكستان في الأربعينيات من عمره، أطلق النار في مطار كيشيناو، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وكتب ريسيان في بيان له على مواقع التواصل: حادث أمني خطير في مطار كيشينيوف الدولي، حيث مُنع مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 43 عاما من دخول مولدوفا لأسباب أمنية، وأثناء مرافقته إلى المنطقة المخصصة للعودة، وأطلق النار على أحد حرس الحدود وضابط أمن في المطار، باستخدامه مسدسا سرقه من ضابط شرطة حرس الحدود.


وأفادت شرطة مولدوفا، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو الماضي، بأن شخصا مجهولا فتح النار في مطار كيشيناو الدولي، فيما تم إجلاء الركاب.


وذكر موقع المطار على شبكة الإنترنت أنه تم تعليق الحركة الجوية في المطار بسبب الحادث، وتجري عمليات إجلاء الركاب.


من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية وصول قوات "مولنيا" الخاصة إلى مطار كيشيناو، حيث قام مطلق النار بتحصين نفسه، مشيرة إلى سقوط شخصين إثر حادث إطلاق النار.

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