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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وجّه طلبا لـ موسكو.. بوريل : جدل في منتدى آسيان بشأن روسيا وأوكرانيا

وزير خارجية الاتحاد
وزير خارجية الاتحاد الاوروبي

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ،اليوم الجمعة، إنه كان هناك جدل في منتدى "آسيان" حول روسيا وأوكرانيا.

وطالب بوريل روسيا سحب قواتها من أوكرانيا.

وقال بوريل إنه طلب من من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سحب القوات من أوكرانيا لكنه استجاب بعدوانية واعتبر ما يحدث "مؤامرة غربية".

ووصف بوريل الأوضاع الحالية في ميانمار بإهانة للعالم، مضيفاً أن مجموعة "آسيان" غير قادرة على الوصول لموقف مشترك بشأن ميانمار.

وعبر بوريل عن قلق الاتحاد بشأن تأثير صواريخ كوريا الشمالية على منطقة المحيط الهادئ الهندي.

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