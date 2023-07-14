أسعار النفط تحوم فوق 81 دولارًا بفعل اضطراب الإمدادات

كشفت تقارير أن سعر خام برنت القياسي العالمي من النفط يحوم فوق 81 دولارا للبرميل الجمعة 14 يوليو 2023 مع ارتفاع المعنويات بشأن الطلب الأميركي مدعومة باضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.



وبحسب وكالة انباء “سي ان بي سي عربية”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط للجلسة الثالثة على التوالي وفي التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة وفي طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي لأول مرة منذ أبريل .

وأمس الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. وعلى نحو منفصل، أوقفت شركة شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

وقال تاماس فارجا المحلل في (بي.في.إم) إن تعطل الإمدادات في ليبيا يوقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميا، في حين تقدر الخسارة من توقف شحنات النفط الخام النيجيري بنحو 225 ألف برميل يوميا.

ولم يطرأ تغيير على العقود الآجلة لخام برنت أو العقود الآجلة لخام غرب تكساس بحلول الساعة 08:09 بتوقيت جرينتش، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 81.36 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس عند 76.89 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار مزيدا من الدعم من تقارير أصدرتها وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس، توقعت أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام، لا سيما في الصين، رغم الظروف غير المواتية للاقتصاد الكلي.

كما منح تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأسواق الأمل في أن يكون الفدرالي الأميركي أقرب إلى إنهاء أسرع دورة تشديد نقدي منذ الثمانينيات.

كما أعلنت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، هذا الشهر زيادة تخفيضات الإنتاج النفط المعمول بها منذ نوفمبر 2022 من العام الماضي مما يقدم مزيدًا من الدعم لأسعار الخام.