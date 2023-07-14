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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلينكن: كوريا الشمالية أكبر تهديد للأمن المشترك.. فيديو

بلينكن
بلينكن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال اليوم الجمعة، إنه لا يوجد تحدٍ أكبر للأمن المشترك لبلاده مع اليابان وكوريا الجنوبية من التهديد المستمر من كوريا الشمالية، وكان "بلينكن" قد تحدث أمام اجتماع مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في جاكرتا، وذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا هذا الأسبوع.

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الخارجية الأمريكية تكشف سر اجتماع بلينكن ووانج يي في جاكرتا

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الأسلحة التقليدية انتهت.. بلينكن يكشف سبب أرسال القنابل العنقودية لـ أوكرانيا

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية غير القانونية في بحر اليابان، وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا قبل سفر بلينكن إلى جمهورية الصين الشعبية- بحسب ما جاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

 

وأكد بلينكن مجددًا التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان وناقش الجانبان أهمية التعاون الثلاثي المستدام بين الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا في مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأكدا دعمهما المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

بلينكن

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