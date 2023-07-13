الخارجية الأمريكية تكشف سر اجتماع بلينكن ووانج يي في جاكرتا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن أنتوني بلينكن شدد لنظيره الصيني وانج يي على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي الجانب الصيني إلى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأمريكي والصيني بشكل عاجل.

وأثار بلينكن خلال اجتماعه مع المسؤول الصيني مخاوف بلاده وحلفائها بشكل مباشر حيال بكين.

وتابعت الخارجية الأمريكية، بلينكن اتفق مع نظيره الصيني على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بلينكن أوضح أن بلاده ستعمل مع حلفائها على تعزيز رؤيتها لنظام دولي حر وقائم على القواعد.