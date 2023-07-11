الأسلحة التقليدية انتهت.. بلينكن يكشف سبب أرسال القنابل العنقودية لـ أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قدمت القنابل العنقودية لـ أوكرانيا مع قرب نفاد مخزون الذخيرة التقليدية في دول العالم.

وأضاف بلينكن في ضوء مشاركته في قمة حلف الناتو في ليتوانيا، أنه من دون تقديم القنابل العنقودية فلن تستطيع أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة قررت إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن الأمم المتحدة تعارض استخدام مثل هذه الذخائر.

وأضاف سوليفان أن كييف أصدرت تأكيدات خطية لواشنطن بأن تلك الأسلحة ستستخدم بطريقة تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة تستعد لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية التي تشكل أقل المخاطر على المدنيين.