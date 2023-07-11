عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسلحة التقليدية انتهت.. بلينكن يكشف سبب أرسال القنابل العنقودية لـ أوكرانيا

القنابل العنقودية
القنابل العنقودية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قدمت القنابل العنقودية لـ أوكرانيا مع قرب نفاد مخزون الذخيرة التقليدية في دول العالم.

وأضاف بلينكن في ضوء مشاركته في قمة حلف الناتو في ليتوانيا، أنه من دون تقديم القنابل العنقودية فلن تستطيع أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة قررت إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن الأمم المتحدة تعارض استخدام مثل هذه الذخائر.

وأضاف سوليفان أن كييف أصدرت تأكيدات خطية لواشنطن بأن تلك الأسلحة ستستخدم بطريقة تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة تستعد لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية التي تشكل أقل المخاطر على المدنيين.

لن نرسلها لكم.. ألمانيا تصدم أوكرانيا بقرار خطير بشأن القنابل العنقودية

جنرال إيطالي يكشف كيف سيستخدم الجيش الأوكراني القنابل العنقودية

القنابل العنقودية أوكرانيا الولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن قمة حلف الناتو ليتوانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

صعود مفاجئ لـ الذهب عالميًا .. المعدن الأصفر يقترب من أعلى مستوى

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

حقيقة طلب الزمالك تعيين حكم أجنبي لمباراة القمة أمام الأهلي

س و ج.. محامي محمود كهربا يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك

الزمالك عاد للصورة|مفاجأة كبرى بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

كيف سترد روسيا على قرار البنتاجون بإرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا؟

لن نرسلها لكم.. ألمانيا تصدم أوكرانيا بقرار خطير بشأن القنابل العنقودية

إجراء عاجل من الكونجرس الأمريكي لحظر تصدير القنابل العنقودية

البنتاجون يبشر الأوكرانيين باقتراب تسليمهم القنابل العنقودية الخطيرة

جنرال إيطالي يكشف كيف سيستخدم الجيش الأوكراني القنابل العنقودية

تجربة مؤلمة.. كمبوديا تحث أوكرانيا على عدم استخدام القنابل العنقودية

لماذا تعارض دول عدة إرسال أمريكا القنابل العنقودية لأوكرانيا

ترشيحاتنا

5 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

تنسيق الجامعات 2023.. ننشر توقعات الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

مفاجأة.. زيلينسكي يضغط على قادة الناتو لإعادة صياغة البيان الختامي لقمة الحلف

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

%94.. محمد معيط: نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد

مدبولي: لولا الزيادة السكانية لكان الوضع الاقتصادي أفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

يمنع الإصابة بجرثومة المعدة والسرطان .. مشروب صيفي لن تتوقع فوائده

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

7 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالصلع عند الرجال.. تعرف عليها

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ