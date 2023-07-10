جنرال إيطالي يكشف كيف سيستخدم الجيش الأوكراني القنابل العنقودية

قال الجنرال الإيطالي، فابيو ميني، اليوم الاثنين، إن قرار الولايات المتحدة بإرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا يثير التساؤلات، لأن استخدامها ضد أهداف عسكرية لا معنى له.

وأضاف الجنرال الإيطالي في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أن القنابل العنقودية ضد أهداف عسكرية لا معنى لها، لافتا إلى أن هذا سلاح ضد حشود الناس أو لعرقلة حركة القوات، واستخدام الجيش الأوكراني لهذه الأسلحة قد يدفع روسيا إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

وفي 7 يوليو الجاري، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إن الولايات المتحدة قررت إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، رغم أن الأمم المتحدة تعارض استخدام مثل هذه الأسلحة.

كما ذكر سوليفان أن كييف قدمت لواشنطن تأكيدات مكتوبة بأن هذه الأسلحة ستستخدم بطريقة تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، باتريك رايدر، في 6 يوليو الجاري، إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بـ القنابل العنقودية التي يُزعم أنها تشكل أقل خطر على المدنيين.

وتعليقا على القرار الأمريكي، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن جوتيريس معارض اتفاقية القنابل العنقودية وكان ضد استخدام مثل هذه الأسلحة في ساحة المعركة.