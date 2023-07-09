عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجربة مؤلمة.. كمبوديا تحث أوكرانيا على عدم استخدام القنابل العنقودية

الذخائر العنقودية
الذخائر العنقودية

حث رئيس وزراء كمبوديا، هون سين، أوكرانيا على عدم استخدام الذخائر العنقودية، مضيفًا أن "الضحايا الحقيقيين سيكونون من الأوكرانيين".

وقال هون سين في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “سيكون الخطر الأكبر على الأوكرانيين لسنوات عديدة أو حتى مائة عام إذا تم استخدام القنابل العنقودية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أراضي أوكرانيا”.

وأشار إلى "تجربة كمبوديا المؤلمة" من الذخائر العنقودية الأمريكية التي سقطت في أوائل السبعينيات، وهو إرث أجنبي خلف عشرات الآلاف من الأشخاص المشوهين أو القتلى، حسب وكالة “فرانس برس”.

وأضاف “لقد مضى أكثر من نصف قرن. لم تكن هناك وسيلة لتدميرهم جميعًا حتى الآن إلا ذلك، ولأنني أشفق على الشعب الأوكراني، فإنني أناشد رئيس الولايات المتحدة بصفته المورد والرئيس الأوكراني كمتلقي عدم استخدام القنابل العنقودية في الحرب لأن الضحايا الحقيقيين سيكونون من الأوكرانيين".

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده، وهو القرار الذي أثار إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".

كمبوديا أوكرانيا أراضي أوكرانيا القنابل العنقودية الذخائر العنقودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

تكافل وكرامة.. التضامن الإجتماعي: نقدم دعم كامل للأشخاص ذوي الهمم بقيمة 5.2 مليار جنيها

بيان عاجل من أردوغان بشأن حرق المصحف والإعتداء علي الإسلام

"النواب" يوافق على مشروعي بقانون لمنح إلتزام تشغيل وإعادة تسليم محطتين شرق بورسعيد

فشل أخلاقي..بيان شديد اللهجة من إيران حول انتهاكات الاحتلال في جنين

فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا

تحركات رسمية.. إبراهيم فايق يكشف أخر تطورات صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

فيديو

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ