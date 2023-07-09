تجربة مؤلمة.. كمبوديا تحث أوكرانيا على عدم استخدام القنابل العنقودية

حث رئيس وزراء كمبوديا، هون سين، أوكرانيا على عدم استخدام الذخائر العنقودية، مضيفًا أن "الضحايا الحقيقيين سيكونون من الأوكرانيين".

وقال هون سين في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “سيكون الخطر الأكبر على الأوكرانيين لسنوات عديدة أو حتى مائة عام إذا تم استخدام القنابل العنقودية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أراضي أوكرانيا”.

وأشار إلى "تجربة كمبوديا المؤلمة" من الذخائر العنقودية الأمريكية التي سقطت في أوائل السبعينيات، وهو إرث أجنبي خلف عشرات الآلاف من الأشخاص المشوهين أو القتلى، حسب وكالة “فرانس برس”.

وأضاف “لقد مضى أكثر من نصف قرن. لم تكن هناك وسيلة لتدميرهم جميعًا حتى الآن إلا ذلك، ولأنني أشفق على الشعب الأوكراني، فإنني أناشد رئيس الولايات المتحدة بصفته المورد والرئيس الأوكراني كمتلقي عدم استخدام القنابل العنقودية في الحرب لأن الضحايا الحقيقيين سيكونون من الأوكرانيين".

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده، وهو القرار الذي أثار إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".