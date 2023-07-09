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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا تعارض دول عدة إرسال أمريكا القنابل العنقودية لأوكرانيا

متفجرات
متفجرات

نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بقرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية قائلة: إنها تهدف بذلك إلى إطالة أمد الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة الجاريان البريطانية.

وقالت زاخاروفا في بيان إن القنابل العنقودية هي خطوة أخرى تهدف إلى إطالة أمد الحرب دون مراعاة الخسائر في أرواح المدنيين.

تابعت" نحن نتحدث عن محاولة ساخرة لإطالة أمد عذاب السلطات الأوكرانية الحالية، بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين. تدرك واشنطن جيدًا أن وعود الأوكرنازيين باستخدام الأسلحة العشوائية هذه بعناية ومسؤولية لا قيمة لها".

وحذرت من أن المدنيين سيتعرضون للهجوم وسيكونون الضحايا.

ولفتت إلى أن تجربة استخدام القنابل العنقودية في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى، ماثلة أمام الجميع وآثارها فظيعة.


وقالت: "من خلال توفير الذخائر العنقودية، ستصبح واشنطن متواطئة مع أوكرانيا وستتقاسم المسؤولية الكاملة عن ضحايا الانفجارات، بمن فيهم الأطفال الروس والأوكرانيين".

أشارت زاخاروفا إلى أن التوسع المستمر في نطاق الأسلحة المسلمة إلى أوكرانيا يعني انخراط الولايات المتحدة وحلفائها بشكل أعمق وأعمق في الأعمال العدائية.

وشجعت المجتمع الدولي على إعطاء تقييمه للأعمال الأمريكية.

واعتبرت "إن نقل الذخائر العنقودية هو بادرة يأس ودليل على العجز على خلفية فشل الهجوم المضاد الأوكراني المعلن عنه" .

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إن الولايات المتحدة كانت محقة في الموافقة على تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.

وكتب رئيس الوزراء السابق على موقع تويتر: "اتخذ جو بايدن قرارًا صعبًا ولكنه شجاع لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية. انه علي حق".

وتابع "هذه أسلحة مروعة. لكن بوتين استخدمها لأكثر من عام في برنامجه للذبح العشوائي لأشخاص أبرياء تمامًا".

وذكر "كلما أسرعنا في مساعدة الأوكرانيين على الفوز ، زاد عدد الأرواح التي ننقذها من جميع النواحي. ولا تنسوا أبدًا - الأوكرانيون هم من سيستخدمون هذه الأسلحة على أراضيهم، ولحماية أنفسهم ".

وتعد المملكة المتحدة طرف في اتفاقية عام 2008 لحظر الذخائر العنقودية ، لكن لم توقع عليها أي من الولايات المتحدة أو أوكرانيا أو روسيا .

لكن يظهر أن هناك معارضة غربية للخطوة الأمريكية، حيث قالت الحكومة الكندية في بيان لها : "نحن لا نؤيد استخدام الذخائر العنقودية ونحن ملتزمون بوضع حد لآثار الذخائر العنقودية على المدنيين، وخاصة على الأطفال".


وأضاف البيان: "كندا ملتزمة تمامًا بالاتفاقية ونحن نأخذ على محمل الجد التزامنا بموجب الاتفاقية لتشجيع اعتمادها عالميًا".
 

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