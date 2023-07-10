لن نرسلها لكم.. ألمانيا تصدم أوكرانيا بقرار خطير بشأن القنابل العنقودية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أن ألمانيا لم تزود أبدا ولن تزود أوكرانيا بـ القنابل العنقودية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في تصريحات صحفية: "لم نصدر مثل هذه الأسلحة ولن نوفرها"، مضيفا أن قرار الولايات المتحدة بإرسال مثل هذه الذخائر إلى كييف سبقته عملية طويلة لتقييم العواقب المحتملة.

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن أملها في أن يكون الجانب الأمريكي قد فكر في سيناريو يمكن أن يتصاعد فيه الصراع بعد إمدادات القنابل العنقودية.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة قررت إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن الأمم المتحدة تعارض استخدام مثل هذه الذخائر.

وأضاف سوليفان أن كييف أصدرت تأكيدات خطية لواشنطن بأن تلك الأسلحة ستستخدم بطريقة تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة تستعد لتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية التي تشكل أقل المخاطر على المدنيين.

كما علق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على القرار الأمريكي، قائلا إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لا يدعم إرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا ويعارض استخدام مثل هذه الأسلحة في ساحة المعركة.