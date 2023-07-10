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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يبشر الأوكرانيين باقتراب تسليمهم القنابل العنقودية الخطيرة

مقذوفات عنقودية
مقذوفات عنقودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أنها بصدد ارسال القنابل العنقودية قريبًا إلى أوكرانيا، رغم معارضة دول غربية عدة للخطوة الأمربكية، بما فيهم كندا، علاوة على روسيا، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

تعتبر أمريكا، أن إرسال القنابل لأوكرانيا، قد يساعدها في حربها مع روسيا، ويضمن تقدمها، في مواجهة النقص من الذخائر العنقودية.

ولدى وزارة الدفاع الامريكية، مخزون أقل من الذخائر العادية، مقابل العنقودية، التي لديها منها وفرة كبيرة، منذ حروب العراق وأفغانستان.


في هذا السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس اليوم الاثنين إنه يدعم قرار الرئيس جو بايدن بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا على الرغم من معارضة بعض أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان والحظر المفروض على القنابل من أكثر من 100 دولة.

قال بنس ، الذي يرشح نفسه للرئاسة على لوائح الحزب الجمهوري ، أمام دونالد ترامب وآخرين، في انتخابات الرئاسة لعام 2024،  لقناة فوكس نيوز "إن من مصلحة الولايات المتحدة إعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه لوقف [الروس]".

ذكر بنس "لكن جو بايدن كان بطيئا في ذلك. أعني، لقد وافق للتو على الذخائر العنقودية التي يستخدمها الروس منذ عام ونصف ضد القوات الأوكرانية".

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون القنابل العنقودية أوكرانيا

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