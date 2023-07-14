قررت اتعالج.. خالد الصاوي يكشف جوانب مرضه وسر رفضه للأدوار الشرفيه

استضاف الاعلامي "رامي رضوان" ببرنامجه "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي" الفنان "خالدالصاوي" وكشف الفنان خالد الصاوي، أنه دخل مجال الفن بعد عمله فترة في المحاماة.





وصرح الفنان "خالد الصاوي" خلال الحلقة عن تفاصيل أحدث أعماله الفنية وآخرها فيلم “ع الزيرو”، بالإضافة إلىالكثير من الأمور التي تخص حياته الشخصية والفنية أيضًا.





وأضاف: "لم أجد فرصة بطولة لي في أي مسلسل في هذا العام، فلجأت إلى الظهور في بطولة ثانية أو ظهور خاص فيالمسلسلات، علشان مفضلش في المنزل".





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.