تركيا تعتقل 33 أجنبيا منضمين إلى داعش

أعلنت السلطات الأمنية التركية، اليوم الجمعة، اعتقال 33 شخصا أجنبيا في عمليتين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش الرهابي”.

ونجحت تركيا في توقيف 33 أجنبيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، خلال عمليتين في ولايتي إسطنبول ومرسين التركيتين، حسبما أفادت وكالة الاناضول.



وأكدت الوكالة أن هاتين العمليتين تأتيان في إطار جهود السلطات الأمنية التركية للكشف عن أنشطة تنظيم "داعش" وضبط عناصره في عموم البلاد، حيث تمكنت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن ولاية مرسين من القبض على 6 مشتبهين أجانب.



ولفتت إلى أن "هؤلاء الأجانب يواجهون تهمة ممارسة العمل المسلح لصالح التنظيم والتواصل مع عناصره خارج تركيا".



وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة إسطنبول، كان يخطط لشن هجوم إرهابي في تركيا، وذلك في الثالث والعشرين من الشهر الماضي. وتم توقيف الإرهابي في منطقة بهتشلي أفلر في إسطنبول، من قبل قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الولاية.