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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تستدعي سفيرها في تركيا.. لهذا السبب

تركيا علم
تركيا علم

أصدرت هيئة النزاهة العراقية عن استقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، على خلفية رصد تضخم في أمواله.

وقالت الهيئة في بيان لها  أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخّم في أمواله"، مبينة أن "التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأنّ مقدار التضخّم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار".

وذكرت النزاهة أنه تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع"، منوهة إلى قيام السفير في أنقرة بـ"إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله".

وأبانت  أن أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء استنادا إلى أحكام المادة (19/ ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

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