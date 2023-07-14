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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقف إنتاج النفط بحقل الشرارة في ليبيا.. تفاصيل

نقلا عن بلومبرج
نقلا عن بلومبرج

توقف الإنتاج بحقل نفط كبير في ليبيا بالكامل مع عودة ظهور التوترات السياسية بالدولة صاحبة أكبر احتياطيات من الخام في أفريقيا.

ونقلت وكالة بلومبرج الشرق منذ قليل، عبر تقرير لها، مراحل التوقف الجزئي قبل أن الإيقاف الكلي للحقل حيث بدأ تعطيل الإنتاج بحقل الشرارة الواقع جنوب غرب البلاد في وقت متأخر من يوم أمس الخميس. 

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وأكد وزير النفط والغاز محمد عون التوقف عبر رسالة نصية. قفزت أسعار النفط بعد أنباء الإضطرابات، والتي أثرت أيضاً على حقل "الفيل" القريب. ويقع حقل "الواحة"، الذي ينتج كميات قريبة من ناتج "الشرارة" في الشرق.

توقف الإنتاج بسبب متظاهرين غير راضين عن اعتقال مسؤول يحاول أن يصبح رئيساً للبنك المركزي الليبي. وشكَّلت الفصائل المختلفة في البلاد تحالفات -إذا كانت تشترك في أهداف سياسية- في السابق، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا هو الحال هذه المرة.

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