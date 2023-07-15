تبدأ من 500 جنيه.. Noise تطلق مجموعة من الساعات الذكية بميزات صحية

أطلقت شركة "نويز" Noise ثلاثة أجهزة جديدة تنضم إلى محفظة ساعاتها الذكية، وهي موديلات NoiseFit Halo Plus و NoiseFit Nova و NoiseFit Arc.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يعد موديل Halo Plus هو الأكثر تميزًا بين الثلاثة بينما يعد Arc هو الأرخص بين الثلاثة، تتمايز الأجهزة الثلاثة عن بعضها البعض لأنها موجهة إلى فئات وشرائح مختلفة، إليك كافة تفاصيل هذه الساعات الذكية.

ساعة ذكية

وتتميز كل من NoiseFit Halo Plus و NoiseFit Nova و NoiseFit Arc بقرص دائري به أزرار على الجانب الأيمن مع تصنيف IP68 المقاوم للغبار والماء، نجد أن ساعات Halo Plus و Nova تحتوي على شاشة عرض نوعها AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل وسطوع يصل إلى 550 شمعة في المتر المربع.

وعلاوة على ذلك تأتي ساعات Halo Plus و Nova توفر ميزة العرض الدائم للوقت والإشعارات، كما تتميز ساعة Halo Plus بمينا من الفولاذ المقاوم للصدأ. من ناحية أخرى ، نجد أن Arc بشاشة أقل قليلا 1.38 بوصة بدقة وضوح أقل تبلغ 240 × 240 بكسل وسطوع يصل إلى 550 شمعة في المتر المربع.

وفيما يتعلق بالاهتمام بالصحة واللياقة البدنية ، تم تجهيز ساعات NosieFit Halo و Nova و Arc بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب 24 × 7 ومستشعر تشبع الأكسوجين في الدم SpO2 وجهاز تعقب مراحل النوم، كما أن بها قياس لمستويات التوتر مع تقديم جلسات التنفس. تدعم الأجهزة القابلة للارتداء أكثر من 100 نمط رياضي.

ساعة ذكية

الساعات الثلاثة NoiseFit Halo Plus و NoiseFit Nova و NoiseFit Arc تعرض الإشعارات وتحديثات الطقس ومزودة بالآلة الحاسبة والكاميرا والتحكم في الموسيقى والرد السريع والتذكيرات كما أنها داعمة لاتصالات Bluetooth 5.3 مع تقنية Noise Truesync.

وتزعم شركة "نويز" أن Halo Plus و Arc يقدمان عمر بطارية يصل إلى 7 أيام بشحنة واحدة، بينما يُقال إن Nova توفر 10 أيام من الاستخدام. تعمل NoiseFit Nova بنظام التشغيل Noise OS الذي يقال إنه يوفر واجهة مستخدم أسرع من الساعات الأخرى لتجربة مستخدم سهلة وسلسة.

وتتوفر ساعة NoiseFit Halo Plus الذكية سعر 4،499 روبية أي ما يعادل 1691.31 جنيه مصري، وهي متاحة بألوان Elite Black و Elite Silver و Elite Blue.

وتبلغ تكلفة NoiseFit Nova ما يصل إلى 2،999 روبية أي ما يعادل 1127.41 جنيه مصري، ويتم تقديمها باللون الفضي والأسود والأخضر، والبني الكلاسيكي ، والأسود الكلاسيكي ، والعاجي الكلاسيكي.

ساعة NoiseFit Arc تباع بسعر يبلغ 1،399 روبية أي ما يعادل 525.92 جنيه مصري وتتوفر في خيارات ألوان الأسود والبينك والأزرق والفضي، الساعات الثلاثة متوفرة على منصة أمازون.