العراق يستدعي سفيره لدى تركيا.. تعرف على السبب

استدعت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، سفيرها لدى تركيا، بعد رصد تضخم أمواله بطريقة غير مشروعة.



وجاء بيان هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخّم في أمواله"، حسبما افادت وكالة الأنباء العراقية.



وأوضح البيان أن التقرير الفنيّ لدائرة الوقاية التابعة للهيئة أفاد بأن مقدار التضخم في ثروة السفير العراقي بلغ أكثر من 2 مليار و304 ملايين دينار عراقي (نحو 1,757,417 دولار)".





وأشار البيان إلى أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، ممَّا يشير إلى وجود كسب غير مشروع".



ولفتت هيئة النزاهة في بيانها إلى أن السفير العراقي لدى أنقرة تعمد إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به "إذ قدم معلومات كاذبةً ومضللةً بخصوص مصادر أمواله".