حبس تاجر عملة بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بالواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.