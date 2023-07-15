حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بالواقعة.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، للقيام ببيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر وبحوزتهما “3 مفاتيح سيارات مصطنعة – بعض الأدوات”.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (صاحبى مخزنين للخردة، مقيمان بمحافظة القليوبية).

وباستهدافهما أمكن ضبطهما، والعثور داخل مخزن خاص بأحد المتهمين على “أجزاء من السيارات المستولى عليها – أدوات تستخدم فى تقطيع السيارات”، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع أجزاء السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.