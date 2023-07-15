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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيلو حشيش.. حبس تاجر مخدرات بالقاهرة

حشيش
حشيش

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول، بقصد الاتجار فيها

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بالواقعة.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول”.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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