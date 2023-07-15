ليبيا .. تحذير عاجل من وزارة النفط بعد إغلاق 3 حقول

قالت وزارة النفط الليبية في بيان اليوم، إن إغلاق حقول النفط يمكن أن يؤدي إلى تطبيق القوة القاهرة.

وقال زعيم قبيلة الزوي إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية يوم الخميس احتجاجا على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة.

وأضافت وزارة النفط في بيانها أن إغلاق ثلاثة حقول نفط سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة، مشيرةً إلى أن الإغلاق سيقوض الجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير.

وذكرت الوزارة، بحسب شبكة "روسيا اليوم" أن هناك 7 عواقب لإغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أية خلافات، مؤكدة كذلك على موقفها الثابت بالصدع بالحق والمطالبة بالحقوق ورفع الظلم والجور والتعسف.