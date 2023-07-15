عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا .. تحذير عاجل من وزارة النفط بعد إغلاق 3 حقول

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة النفط الليبية في بيان اليوم، إن إغلاق حقول النفط يمكن أن يؤدي إلى تطبيق القوة القاهرة.

وقال زعيم قبيلة الزوي إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية يوم الخميس احتجاجا على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة.

توقف إنتاج النفط بحقل الشرارة في ليبيا.. تفاصيل

الأمم المتحدة تحذر من خطورة الأوضاع في ليبيا.. ماذا يحدث ؟

وأضافت وزارة النفط في بيانها أن إغلاق ثلاثة حقول نفط سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة، مشيرةً إلى أن الإغلاق سيقوض الجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير.

وذكرت الوزارة، بحسب شبكة "روسيا اليوم" أن هناك 7 عواقب لإغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أية خلافات، مؤكدة كذلك على موقفها الثابت بالصدع بالحق والمطالبة بالحقوق ورفع الظلم والجور والتعسف.

 

ليبيا إعمار ليبيا نفط ليبيا النفط نفط حقول نفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

مرتضى منصور: الجن عور عمرو السيسي بعد ٥ دقائق من مشاركته أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

توقف إنتاج النفط بحقل الشرارة في ليبيا.. تفاصيل

الأمم المتحدة تحذر من خطورة الأوضاع في ليبيا.. ماذا يحدث ؟

ترشيحاتنا

ماذا تقول عند أذان الفجر؟.. اغفر كل ذنوبك بدعاء واحد

هكذا تم عقابها .. معلمة حضانة تسمم 28 طفلاً وتقتل أحدهم بالصين

ليبيا .. تحذير عاجل من وزارة النفط بعد إغلاق 3 حقول

بالدليل.. دويدار يتحدث عن "كوبري" ميتلاند لتعاقد الأهلي مع إمام عاشور

في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. 7 خطوات فعالة تساعدك على تطوير نفسك

تحرّك عاجل من البيئة لإنقاذ ترسة بحرية في المطرية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

تعرف على نشاط البيت الفني خلال الموسم الصيفي |صور

لتجنب مشاكل القولون .. حسام موافى يحذر من تناول هذه الأطعمة

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ