النفط ينخفض تحت وطأة جني الأرباح لكنه يسجل زيادة أسبوعية ‏

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مع صعود الدولار ‏وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام ‏لكن الخامين القياسيين سجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.‏



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 1.8% إلى 79.87 ‏دولار للبرميل عند التسوية بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 1.47 دولار أو 1.9% لتسجل 75.42 دولار للبرميل.‏



وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال "يبدو فحسب أن البعض يجنون الأرباح مع ‏عودة بعض المخاوف بشأن الطلب إلى الواجهة بفعل صعود الدولار".‏



وارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بعدما سجل أدنى مستوياته في 15 شهرا خلال ‏الجلسة. ويؤدي ارتفاع الدولار لتقليل الطلب على النفط إذ يرفع سعر الخام على ‏المستثمرين حائزي العملات الأخرى.‏



وارتفعت أسعار النفط بما يقارب 2% على أساس أسبوعي بعد توقف بعض ‏الإمدادات من ليبيا ونيجيريا وهو ما زاد المخاوف من أن تشهد الأسواق شحاً في ‏المعروض في الشهور المقبلة.‏



واول أمس الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على ‏اختطاف وزير سابق. وعلى نحو منفصل، أوقفت شركة ‏Shell‏ شحنات النفط الخام ‏النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.‏



وقال جون ايفانز المحلل في (بي.في.إم) إن تعطل الإمدادات في ليبيا يوقف ما يقدر ‏بنحو 370 ألف برميل يوميا، في حين تقدر الخسارة من توقف شحنات النفط الخام ‏النيجيري بنحو 225 ألف برميل يوميا.‏