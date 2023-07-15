عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط ينخفض تحت وطأة جني الأرباح لكنه يسجل زيادة أسبوعية ‏

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مع صعود الدولار ‏وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام ‏لكن الخامين القياسيين سجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.‏


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 1.8% إلى 79.87 ‏دولار للبرميل عند التسوية بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 1.47 دولار أو 1.9% لتسجل 75.42 دولار للبرميل.‏


وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال "يبدو فحسب أن البعض يجنون الأرباح مع ‏عودة بعض المخاوف بشأن الطلب إلى الواجهة بفعل صعود الدولار".‏


وارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بعدما سجل أدنى مستوياته في 15 شهرا خلال ‏الجلسة. ويؤدي ارتفاع الدولار لتقليل الطلب على النفط إذ يرفع سعر الخام على ‏المستثمرين حائزي العملات الأخرى.‏


وارتفعت أسعار النفط بما يقارب 2% على أساس أسبوعي بعد توقف بعض ‏الإمدادات من ليبيا ونيجيريا وهو ما زاد المخاوف من أن تشهد الأسواق شحاً في ‏المعروض في الشهور المقبلة.‏


واول أمس الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على ‏اختطاف وزير سابق. وعلى نحو منفصل، أوقفت شركة ‏Shell‏ شحنات النفط الخام ‏النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.‏


وقال جون ايفانز المحلل في (بي.في.إم) إن تعطل الإمدادات في ليبيا يوقف ما يقدر ‏بنحو 370 ألف برميل يوميا، في حين تقدر الخسارة من توقف شحنات النفط الخام ‏النيجيري بنحو 225 ألف برميل يوميا.‏

أسعار الخام ارتفاع الدولار اسعار النفط الطلب على النفط العقود الآجلة لخام برنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

نجم الأهلي السابق يسخر من تعليق مرتضي منصور على خسارة  الزمالك

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

ردا على مرتضى منصور.. فيديو للساحر المزيف الذي تسبب في هزيمة الزمالك

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

ترشيحاتنا

دعاء قضاء الحاجة سريع الإجابة.. اغتنمه

مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي غدًا تتصدر اهتمامات الصحف

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

مخدرات عبر الواتس.. بيان عاجل للداخلية البحرينية

هآرتس: إسرائيل أقرب إلى «جمهورية الموز»

فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية حتى 20 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

أمراة خمسينية تثير الجدل بفقدان نصف وزنها في وقت قياسي.. أعرف القصة

فى يومه العالمي.. نصائح للشباب حول الاستمرارية فى تطوير المهارات

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ